Ritrovato il pastore maremmano scomparso nel nulla dopo la tolettatura: è tornato a casa da solo

PESARO - La fuga e le ricerche disperate per sette ore sotto il sole cocente. Una storia a lieto fine, ma che ha lasciato i protagonisti col fiato sospeso e ha dato una lezione di grande solidarietà. Vi abbiamo raccontato della fuga del pastore maremmano dal negozio di toelettatura. Un fatto per cui erano stati chiamati anche i carabinieri visto che i proprietari di Ermione non l’hanno presa benissimo.

In pratica una decina di minuti dopo averlo lasciato, il cane è scappato. La porta sarebbe stata lasciata aperta ed Ermione ha attraversato la statale dirigendosi verso il San Bartolo. Da qui sono partite le ricerche anche grazie ai volontari dell’associazione Le primule di Eva. In otto a cercare il pastore maremmano, momenti di trepidazione e ansia. Finchè, senza sapere di chi fosse quel giardino, i volontari hanno dato l’annuncio del ritrovamento Il cane era tornato a casa da solo e non aveva trovato nessuno, visto che tutti erano intenti a cercarlo. Tutto bene quel che finisce bene anche se il proprietario potrebbe valutare una querela nei confronti del titolare della toelettatura per animali. Tanti i ringraziamenti verso l’associazione. A partire dai proprietari: «La nostra Ermione è tornata a casa: grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini e, in particolare, al mondo meraviglioso degli straordinari volontari chiamati “Le Primule di Eva”. C’è un mondo di volontari incredibile qui a Pesaro anche per i nostri dolcissimi amici a 4 zampe».

