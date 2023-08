PESARO È una storia che tocca il cuore quella di Hank, quasi la favola di Cappuccetto Rosso al contrario, dove è protagonista un cane meticcio di 14 anni che ieri mattina ha preso l’autobus da Cattabrighe per andare a trovare la “nonna”, ovvero la mamma della sua proprietaria, che abita in centro. Ieri, alle 6,45 del mattino,

Hank è salito tranquillamente sull’autobus 131, direzione centro. Il gruppo di ricerca animali smarriti “Le primule di Eva” (le volontarie di Enpa Pesaro) viene subito allertato da un post sulla pagina “Pesaro - animali persi e ritrovati” e una di loro, Anna Trenta, lo attende alla stazione di Pesaro.

Tranquillo e sicuro, Hank scende dall’autobus, non si lascia avvicinare e inizia la sua passeggiata: piazzale Lazzarini, via Passeri, via Mazza, via Castelfidardo, viale dei Partigiani dove, ad un certo punto, entra in un cortile, sempre seguito, senza farlo allarmare, dalla volontaria.

Quando la signora lo ha riconosciuto



A quel punto Anna si avvicina e mentre cerca di tranquillizzarlo arriva una signora che lo riconosce: è la sua “nonna”, la mamma della sua proprietaria e Hank non era affatto un cane randagio o smarrito, aveva semplicemente avuto voglia di andarla a trovare. Un’altra “missione” andata a buon fine per le Primule di Eva, il gruppo di volontarie legato alla sezione di Enpa Pesaro e nato due anni fa quando alcune persone si unirono in un gruppo Whatsapp per cercare Eva, una cagnolina da poco giunta a Pesaro in adozione, che era sfuggita ai nuovi proprietari.

L'altra storia (non a lieto fine)



Quella storia non fu a lieto fine, purtroppo, ma da allora le Primule operano sul nostro territorio quando viene smarrito un animale, cane, gatto o altro, con una fitta rete di volontarie che monitorano il territorio giorno e notte, per aiutare a riportare a casa l’animale. Enpa e le Primule di Eva, ricordano di segnalare sempre cani vaganti: cercare di metterli in sicurezza e avvisare Ast veterinaria.