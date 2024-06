PESARO C’è chi ha pedalato di lena in salita, chi ha sbracciato in mare, chi ne ha approfittato per sbrigare le pratiche legali rimaste in coda e chi per accogliere le comitive di turisti in vacanza. L’unica cosa ad accomunare, il sabato elettorale del candidato tra i quattro in corsa per la poltrona di piazza del Popolo è stato il voto: tutti hanno deciso di recarsi alle urne il primo giorno, anche se in fasce orarie diverse. Curiosamente i due civici Fabrizio Oliva (Spazi Liberi) e Pia Perricci (Vieni Oltre) hanno scelto la stessa ora per votare, le 15.30, ai seggi della Don Gaudiano l’albergatore e alla scuola di via Lamarmora l’avvocato.

Il Var elettorale

Per una manciata di minuti il Var elettorale ha poi decretato Oliva vincitore: è stato il primo candidato sindaco a depositare la scheda nell’urna. Le 19 la fascia oraria scelta invece da Andrea Biancani, centrosinistra, e da Marco Lanzi, centrodestra: il primo nella scuola di via Livorno al porto e il secondo alla primaria di via Recchi, Pantano, con i figli. Per tutti, prima e dopo le urne, un po’ di relax dopo la (com)pressione della campagna elettorale. Nessuno ha detto di risentire della tipica ansia da vigilia, giusto un po’ di emozione ma non è detto che valga anche per oggi. Per l’effetto no stress hanno scelto l’attività fisica Biancani e Lanzi, ognuno nell’ambito delle sue passioni. «Ho preso la bici e sono tornato a pedalare nel mio amato San Bartolo - spiega Biancani - ci sono andato la mattina alle 8,45, arrivando fino a Gabicce e ci sono tornato poi nel pomeriggio. Lo sanno tutti che sono innamorato perso del San Bartolo. Ero tentato di andare al mare, ma poi ho preferito stare un po’ da solo anche per liberarmi un po’ la testa dopo due mesi serrati. Pensavo di essere più agitato e invece sono sereno, perchè ho pensato di aver fatto quanto di meglio possibile: ho incontrato tante persone, macinato chilometri su chilometri».

Chi il San Bartolo, chi il mare

Da appassionato nuotatore ed esponente dei Rari Master Marco Lanzi ha scelto il nuoto: «Finalmente come ai vecchi tempi. Ho raggiunto gli amici al mare, al solito posto, mi sono mancati e mi è mancato il contatto con l’acqua. E’ stato bello. Sono contento della mia campagna elettorale, ho sentito tanto entusiasmo. Il pomeriggio l’ho passato a passeggiare e ad andare un po’ in giro: ancora al mare. Incontrare gente e dare delucidazioni su come funziona il meccanismo del voto».

Un paio d’ore in ufficio invece per l’avvocato Pia Perricci di Vieni Oltre: «Avevo degli atti in scadenza, sono passata in studio. Per il resto è stata una giornata come le altre. O quasi. Sveglia alle 6.30, colazione, un po’ di giochi con il cane, la lavatrice, preparare il pranzo per mangiare con mio figlio e il mio compagno, in famiglia. Nel pomeriggio sono andata invece a Villa Fastiggi dove sono rappresentante di lista, perchè sono soprattutto una cittadina prima che una candidata. Sono andata a votare il prima possibile perchè il voto è un segno di democrazia. Comunque vadano le alezioni credo che saremo destinati a lasciare un segno».

Campagna mirata

Infine Fabrizio Oliva: «Ho fatto la spola tra gli alberghi che gestisco, il Caravelle e il Flaminio, nel tardo pomeriggio raggiungerò Ravenna dove dovrò accogliere un gruppo di turisti. Sostanzialmente ho lavorato. Ci hanno detto che siamo stati poco presenti sui social, ma era voluto. Abbiamo fatto una campagna mirata, selezionata e diretta alle categorie e ai settori che ci interessavano». A proposito, Oliva è stato visto venerdì sera alla serata di chiusura di Lanzi e del centrodestra a Baia Flaminia: «E che male c’é? Sono passato a fare un saluto di gentilezza, erano davanti al mio hotel ho dovuto solo attraversare la strada».