PESARO Le Candele di San Lorenzo “sfidano” Eolo. «Pur in presenza di vento, se non aumenterà troppo, la festa si farà comunque. L’ultima parola spetterà al sindaco mercoledì mattina», dice Malaventura.

E oggi si conclude la consegna dei kit ai bagnini. Tra gli organizzatori della Notte delle Candele, c’è chi è più pessimista, soprattutto dopo la giornata domenicale con vento forte e mare agitato, e chi invece è più ottimista, guardando anche le previsioni meteo per domani, il 10 agosto.

Si fanno gli scongiuri

Anche all’interno della Pro loco di Candelara, gruppo operativo dell’evento, i pareri non sono uniformi. Il direttore artistico Federico Malaventura, che ha ereditato le redini da Piergiorgio Petrelli, ieri pomeriggio aveva pochi dubbi sul rischio di dover spostare il format. «Io credo proprio che l’evento resterà confermato, in ogni caso le valutazioni finali si faranno mercoledì mattina (domani, ndr) e l’ultima parola spetterà al sindaco», dice. In presenza di pioggia, chiaramente la manifestazione verrebbe rinviata. Ma questo al momento non preoccupa granchè, in quanto, dopo la pioggerella di ieri pomeriggio, tornerà il sereno. L’incognita principale resta il vento. E soprattutto la sua intensità. Questo, perchè “Eolo” dovrebbe fare capolino secondo le previsioni, con una forza tra 16 e 20 km/h negli orari serali.

Alla Pro loco di Candelara lo hanno messo in conto e sono pronti ad allestire le candele anche in presenza di vento diciamo “accettabile”. «E’ già capitato in passato che la festa sia stata confermata pur con il vento - spiega Malaventura - passiamo due-tre volte ad alimentare le candele in mare e non rinviamo nulla. Certo che se poi si sfoga, e le previsioni nelle prossime ore ne aumenteranno l’intensità, o se mercoledì mattina ci renderemo conto che il vento sarà troppo forte, allora bisognerà rivedere la situazione. Per ora manteniamo tutto come previsto». Nel frattempo, la macchina organizzativa va avanti. Ieri, i volontari hanno iniziato a distribuire i kit ai bagnini. La consegna proseguirà anche oggi, per concludersi. E domani, condizioni meteo permettendo, l’accensione delle candele in mare inizierà intorno alle 18, ad occuparsene saranno i volontari e i bagnini.

Ricordiamo i numeri dell’evento: più di 20mila candele, 20 quintali di fiammelle, 80 stabilimenti coinvolti, 7 chilometri di litorale da Pesaro a Gabicce. Sarà anche un’edizione con un taglio ecologico: oltre alle candele profumate, ci saranno citronelle in vetro e terracotta, niente uso della plastica.

E alla Palla di Pomodoro, come ormai è capitato anche in altre edizioni, ci sarà una scritta illuminata solo con le candele. Quest’anno richiamerà il titolo di Capitale della Cultura e sarà appunto “Pesaro 2024”. Dalle 22.30 la pizzica salentina della compagnia Chora animerà piazzale della Libertà. Tutte le linee delle navette già attive sul territorio da San Decenzio per viale Trieste, Sottomonte e Baia Flaminia saranno potenziate e saranno attive ogni 15-30 minuti dalle 20 all’1 di notte.

La sicurezza

Candelle sotto le Stelle anche sul San Bartolo, a Gradara (nel programma un picnic in piazza D’Armi con concerto di Marco Di Meo e Roberto Gargamelli), e Gabicce (“Beach Nic in Bianco” che si terrà presso la spiaggia libera Sottomonte).In occasione della notte di Candele Sotto le Stelle saranno attivi due presidi medici, con due ambulanze. Si ricorda inoltre che è severamente vietato il lancio delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi).