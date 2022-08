Il meteo non spaventa più, il sindaco Ricci: «Candele sotto le Stelle, tutto confermato»

PESARO - I timori, viste per previsioni meteo e l'instabiità degli ultimi giorni, erano quelli di essere costretti a rimandare o annullare l'evento, ma "Candele sotto le stelle" si farà. Tuttto confermato per questa sera, mercoledì 10 agosto, in rigoroso "dress code" in bianco sui 7 chilometri di litorale illuminati a lume di candela. La conferma l'ha data poco fa il sindaco di Pesaro Matteo Ricci con un video sul suo profilo Instagram.

"Ogni anno - ha esordito il sindaco - è sempre difficile dare la conferma dell'evento: per sua natura, con le candele, è molto suscettbile alle condizioni meteo. Ma oggi c'è bel tempo, è caldo. È vero, c'è un po' di vento ma dovrebbe calare nel pomeriggio, quindi, dopo essermi consultato con la Pro Loco di Candelara, abbiamo deciso di confermare l'evento "Candele sotto le Stelle". E sarà una serata bellisssima, invito tutti a vestirsi di bianco e godersi lo spettacolo dei nostri 7 chilometri di litorale preparati accuratamente dagli operatori turistici".