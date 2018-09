Il camper fermo nel parcheggio come rifugio per consumare droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La segnalazione è arrivata ai carabinieri dagli stessi cittadini: «Cosa ci fa quel camper in mezzo al parcheggio del San Decenzio?». Tanto è bastato per spingere i carabinieri a un controllo accurato che qualche riscontro, in effetti, lo ha dato. Perchè il camper, di seconda mano, ceduto da poco da una signora e ancora in attesa della chiusura delle pratiche burocratiche per il passaggio di proprietà, è stato acquistato da una coppia di giovani pesaresi, di 23 e 24 anni, non tanto per scopi turistici ed itinerari quanto per confortevole e discreto ritrovo per consumare droga più o meno in compagnia. La successiva perquisizione dei carabinieri ha permesso di ritrovare marijuana, eroina e altri strumenti per il confezionamento e l’assunzione di sostanze stupefacenti come bilancini di precisione e utensili da taglio. Tutto è stato sequestrato. Al momento del controllo dei militari dell’Arma insieme ai titolari del camper erano presenti altri due pesaresi, un giovane di 20 anni e un 36enne che hanno ammesso il consumo di droga e pertanto sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. I due fidanzati sono stati invece denunciati.