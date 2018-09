Cammina ubriaco sui binari e aggredisce gli agenti: finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Lo shock di vedere una persona in piena notte mentre cammina sui binari della ferrovia. È successo tra lunedì e martedì quando alcuni passanti hanno notato un ragazzo che vagava senza meta nel selciato della Ferrovia all’altezza di Via Lamarca. Non capendo le sue intenzioni hanno chiamato subito le forze dell’ordine. Il ragazzo sembrava alticcio e c’era tanta paura che potesse arrivare un treno da un momento all’altro e travolgerlo. Niente a che vedere coi terribili selfie della morte, perché il ragazzo non aveva il cellulare in mano, anzi barcollava senza meta in preda ai fumi dell’alcol. Scattata l’emergenza, sul posto si è precipitata una pattuglia della Polizia. Sono scattate le ricerche per evitare che il giovane, un 27enne italiano, potesse compiere gesti sconsiderati. E’ stato rintracciato a qualche centinaio di metri di distanza, vicino a via Flaminia. Così il giovane è stato soccorso dai medici dell’ambulanza e dalla squadra volante della Polizia. Ma alla vista degli agenti ha dato in escandescenze e ha iniziato ad aggredirli. Una colluttazione durata poco perché è stato immediatamente placato. Per lui è scattato un trattamento sanitario obbligatorio