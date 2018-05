Un camion e una ruspa rubati per altri colpi recuperati sull'autostrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un mezzo pesante fermo ai lati della carreggiata autostradale lungo la corsia nord all’altezza della galleria di Case Bruciate lungo l’A14 a poca distanza dal casello autostradale di Pesaro. Questo è ciò che ha visto intorno alle 9.30 una pattuglia della Polstrada di Fano. Gli agenti sono scesi per accertarsi quale problema avesse il mezzo e si sono accorti che aveva il motore acceso ma, prima stranezza, del conducente non vi era traccia alcuna nei dintorni.Dopo la perquisizione sono emersi altri elementi interessanti. All’interno del rimorchio del mezzo telonato c’era un escavatore con un martello pneumatico montato e pronto all’uso. Dopo gli accertamenti sulle targhe dei due veicoli la scoperta: entrambi risultavano rubati.Le targhe erano false entrambe ma in copia perfetta a vedersi. L’escavatore già pronto all’uso lascia pensare che si tratti di un gruppo specializzato negli assalti a distributori, bancomat o negozi dove entrare sfondando ingressi ben protetti.