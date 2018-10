Il camion si ribalta nella rotatoria: due gru per raddrizzarlo, traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Camion si ribalta sulla rotatoria e manda in tilt il traffico della zona nord della città.E' accaduto questa mattina poco dopo le 8 in strada della Romagna, il tratto urbano della Statale 16, nella rotatoria di Vismara. Il camion si è adagiato sul fianco destro in un momento in cui, per fortuna, non stavano passando soccoter o biciclette. Illeso il conducente, ma per raddrizzare il mezzo è stato necessario l'arrivo di due gru. Immediate le ripercussioni sul traffico della Statale 16 e di tutta la zona, con lunghe code e rallentamenti. Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco.