Un camion si incastra nella rotatoria â€‹e manda in tilt il traffico del porto

PESARO - Camion “si incastra” nella nuova rotatoria del porto. «Spazio troppo stretto, per il cantiere navale e per i proprietari delle barche si creerà un grosso problema», attacca l’opposizione in commissione. L’episodio si è verificato lunedì mattina.Un tir diretto verso strada tra i due Porti, ha imboccato lo snodo all’incrocio con calata Caio Duilio, ma nella svolta verso sinistra è rimasto incastrato tra il rondò e la banchina portuale. Ci sono volute diverse manovre, con il traffico che è stato inevitabilmente bloccato, per consentire al camion di rimettersi in carreggiata e riprendere la strada. Tra chi era presente sul posto, c’è la consigliera comunale di Forza Italia Annamaria Renzoni, che poi ieri pomeriggio ha sollevato la questione durante la commissione comunale sui Lavori Pubblici.