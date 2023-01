​Pesaro, cambio in giunta per il nuovo anno. Europa Verde entra nell'esecutivo: tutti i movimenti

PESARO- Cambio in giunta a Pesaro per il nuovo anno. Europa Verde entra nell’esecutivo con la capogruppo in consiglio comunale Maria Rosa Conti al posto di Heidi Morotti, assessore espressione della civica Il Faro. Conti prenderà le stesse deleghe (Ambiente, Energia e Politiche per la casa) mentre Morotti verrà probabilmente indirizzata verso il consiglio d’amministrazione di qualche partecipata del Comune (Aspes o Ami).

Gli altri passaggi

Nei prossimi giorni verrà formalizzato anche il passaggio in maggioranza di Roberto Biagiotti: il consigliere comunale, che ha iniziato la legislatura nelle fila della Lega, si è candidato alle scorse elezioni politiche nella lista dell’ex ministro Di Maio ‘Impegno civico’ e da allora era finito nel Gruppo Misto in minoranza. Subentra di conseguenza in Consiglio comunale Giulia Vitali.