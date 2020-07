Pesaro, cambia la geografia delle scuole: il Tonelli con pochi alunni verso la soppressione

PESARO - Si riorganizza l’intera rete scolastica del territorio comunale per l’anno 2020/2021 e successivi. E non mancano le novità. Non solo per la nuova scuola media di via Lamarmora intitolata allo storico Antonio Brancati. Si andrà verso l’abolizione dell’istituto comprensivo Tonelli, soppressione obbligata per la graduale estinzione della scuola media Anna Frank di Santa Maria delle Fabbrecce che fa capo al Tonelli con la possibilità di una fusione didattica fra i poli Tonelli e Galilei, per creare un unico nuovo polo comprensivo.

Proprio l’istituto Tonelli infatti già dallo scorso anno lamentava rispetto ad altri poli scolastici, il sottodimensionamento per numeri di iscrizioni e classi ed era stato salvato dalla Regione Marche dopo che già il consiglio comunale di Pesaro aveva evidenziato il problema. Che ora si ripresenta perchè al momento è stata formata una sola classe media alla scuola Anna Frank.



L’analisi

La riorganizzazione delle rete e della didattica dei plessi comunali è stata discussa ieri nella commissione comunale Servizi Educativi e il documento di riordino della rete scolastica, dovrà passare lunedì all’esame del consiglio comunale. Ad illustrare il piano, di pari passo al nodo per il reperimento di nuovi spazi, necessari ad affrontare l’anno scolastico, l’assessore Giuliana Ceccarelli e il consigliere presidente di commissione, Tomas Nobili. Numeri alla mano, in commissione si è rimarcata la necessità di procedere alla soppressione dell’istituto Tonelli per carenza di nuove iscrizioni. Un’ipotesi che già un anno fa era stata appunto motivo di discussione e di alcune polemiche anche da parte delle famiglie stesse.

Passo obbligato

Un passo questo purtroppo obbligato, così è emerso in commissione, motivato dal fatto che lo stesso polo comprensivo sta perdendo la scuola media, che ha sede a Santa Maria delle Fabbrecce, con poco più di 40 iscritti. E così da settembre sarà attiva una sola classe per la media, e a completamento del ciclo il polo sarà soppresso, anche perché, visti i numeri, l’istituto non potrà continuare a mantenere una direzione didattica a sé. Il riordino: una riorganizzazione questa che inevitabilmente produrrà un effetto domino, per così dire su altri plessi e istituti collegati. Con la soppressione del comprensivo Tonelli si apre uno scenario nuovo di riorganizzazione della didattica. Ecco alcune delle proposte sul tavolo, contenute nella delibera della rete scolastica: si chiede una fusione fra i due istituti, ovvero Tonelli e il comprensivo Galilei, che comprende i plessi di Villa Fastiggi, Villa Ceccolini e Borgo Santa Maria, per creare un unico istituto comprensivo. Ed ancora si chiede la possibilità di riunire sotto un’unica direzione didattica anche la scuola primaria di Cattabrighe e di Santa Maria delle Fabbrecce , attualmente in capo al Tonelli, che dovrebbero essere riunite invece sotto la direzione unica dell’istituto comprensivo Alighieri di Soria. Infine per i plessi dell’infanzia di Santa Maria e di Vismara, si chiede di riunirli nella sola sede di Vismara. Sembra però che non tutte le richieste del polo Tonelli potranno essere accolte. Perplessità per una situazione un po’ anomala sono state espresse per il trasferimento dell’infanzia di Santa Maria alla scuola di Vismara.

Le altre proposte

Proposte di riordino in vista anche per altri istituti comprensivi, che ad oggi mantengono ancora il numero più basso di alunni iscritti, proprio come l’istituto Alighieri e l’Olivieri. E’ lo stesso comprensivo Alighieri di Soria a chiedere l’accorpamento per provenienza degli alunni iscritti con i plessi di Cattabrighe , Vismara e Santa Maria delle Fabrecce. Infine l’Olivieri che chiede, soprattutto nel caso di domande d’iscrizioni in più rispetto alle potenzialità e agli spazi di accoglienza, di istituire le aree di competenza. Tradotto significa che ragazzi e bambini, che gravitano nel quartiere di riferimento devono iscriversi ai plessi che si trovano proprio in quel quartiere, come nel caso del quartiere Pantano.



