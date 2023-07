PESARO - Temperature bollenti, afa e umidità soffocano in ogni dove. A Pesaro, Fano, Urbino e nel territorio si suda per l’anticiclone africano. E tutta l’attenzione è rivolta a loro, gli anziani, i bambini molto piccoli, le persone affette da malattie croniche, i più fragili. Tanto che da ieri i pronto soccorso e la medicina d‘urgenza sono in stato d’allerta, preparati a serrare le file contro la temuta emergenza caldo aumentando il numero di infermieri e medici in servizio.

È alto il preallarme sanitario dell’Ast 1 per fronteggiare l’ondata di canicola, in vista di un incremento di patologie legate agli effetti della colonnina di mercurio impazzita. Anche se un provvidenziale gioco di venticelli marini ha ridotto di un grado, secondo il bollettino della Protezione civile, la previsione del culmine dell’allerta rossa annunciato per oggi, quando alle 14 si prevede la temperatura massima di 36 gradi, i disagi sono legati soprattutto alla percezione del caldo attorno ai 40 gradi per gli altissimi valori di umidità nell’aria, specie durante il tardo pomeriggio.

«Dopo l’incontro di lunedì da remoto, ci siamo di nuovo riuniti in presenza nella sede di piazzale Cinelli - spiegava ieri Edoardo Berselli, direttore sanitario dell’Ast di Pesaro Urbino -, abbiamo riflettuto insieme al responsabile dei pronto soccorso per verificare se l’afflusso di pazienti è superiore alla norma, e con le direzioni mediche di presidio di Pesaro, Fano e Urbino si è fatto il punto della situazione legata all’ondata di calore. Fortunatamente siamo ancora lontani dall’emergenza, non c’è stato il temuto afflusso straordinario di anziani e si sta rispettando la media di accessi e ricoveri. Ma l’attenzione deve essere alta. Abbiamo attivato una procedura interna in base alla quale, se dovessero aumentare le richieste, incrementeremo il personale, infermieristico e medico, potenziando il servizio per numeri più elevati di richieste. Siamo insomma pronti a situazioni eccezionali». Il quadro sanitario è costantemente monitorato dall’Ast 1, alla guida della direttrice generale Nadia Storti. Intanto il responsabile dei pronto soccorso di Pesaro e Fano Giancarlo Titolo scende nel dettaglio: «Abbiamo previsto un numero maggiore di unità mediche ed eventualmente anche risorse per le attività assistenziali, infermieristiche e ausiliari con l’obiettivo di ridurre le attese. Inoltre è in corso una ricognizione dei posti letto da mettere a disposizione se l’ondata dovesse continuare».

Prevenire è meglio che curare, resta il concetto fondamentale. «Occorre seguire le regole del buon senso in occasione di questi picchi di caldo - si raccomanda Titolo -, accorgimenti che possono sembrare banali, ma che se rispettati con attenzione risparmiano disagi anche gravi. In particolare è bene stare in luoghi freschi e bere molta acqua. Si deve valutare l’eventualità di ridurre le terapie diuretiche e anti-ipertensive. Ai primi segnali di febbre, sia nei bambini sia negli anziani, consiglio di chiamare subito il medico di base oppure il pediatra». Sono state prese contromisure sanitarie anche nel territorio.

«Abbiamo allertato i sanitari e date indicazioni su come agire in caso di pazienti fragili, per esempio mediante l’attivazione delle cure domiciliari e delle terapie idratanti per via infusionale», mette in evidenza Giovanni Guidi, direttore del distretto di Fano. «Contromisure allargate anche alle strutture residenziali - aggiunge -, dove abbiamo inviato un vademecum per prevenire eventi gravi e impedire accessi in pronto soccorso o addirittura ricoveri». Le fasce a rischio sono gli anziani, i bambini e le persone con problemi di salute.

«Ma il caldo eccessivo può avere effetti negativi su ciascuno di noi – sottolinea Elisabetta Esposto, direttore del distretto sanitario di Pesaro -. Ricordo le dieci regole d’oro del ministero della Salute: evitare di fare attività fisica nelle ore più calde, indossare solo abiti chiari e adatti alle condizioni climatiche, bere molta acqua e ridurre alcolici e caffeina, mangiare frutta e verdura, bagnarsi con acqua fresca in caso di mal di testa, proteggersi con cappellini e occhiali da sole, non assumere integratori senza prescrizione del medico e, soprattutto per gli anziani, tenere sempre a portata di mano i numeri telefonici da contattare in caso di emergenza. Ma c’è un’ultima regola da rispettare: non fermarsi al sole in automobile lasciando persone e animali con i finestrini chiusi. Infine particolare attenzione va rivolta ai lavoratori a rischio, come chi opera nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia e passa l’intera giornata all’aperto».