Pesaro, calci e pugni nel locale per un complimento alla ragazza: coppia condannata

PESARO - Calci e pugni dopo gli apprezzamenti a una ragazza, il caso è finito in tribunale. E ha portato a due condanne. Il fatto risale all’ottobre 2016 in un locale pesarese, molto in voga tra i giovani, nella prima periferia della città. In pratica, secondo le carte, un ragazzo di origini straniere residente a Pesaro avrebbe fatto dei complimenti a una ragazza mentre erano in pista. Ma invece di rimediare un semplice no, si era andati oltre.

Infatti al cospetto del giovane si erano presentati una donna di 42 anni e un 24enne, entrambi residenti a Montelabbate. E così era scattata l’aggressione, prima un pugno in faccia, poi calci al corpo dopo che la vittima era già caduta a terra. Il tutto da procurare ecchimosi al naso e all’occhio ed escoriazioni al volto. Il giovane era finito al pronto soccorso del San Salvatore dove gli avevano dato una prognosi di sette giorni più altri 10 concessi dal medico curante. La coppia di aggressori era poi finita a processo con l’accusa di lesioni personali aggravate dal fatto di aver commesso il fatto in più persone riunite. Ieri mattina dopo una serie di testimonianze delle parti coinvolte, è arrivata la sentenza davanti al tribunale monocratico di Pesaro. Per la coppia 7 mesi di condanna e una provvisionale di 3000 euro. «Siamo soddisfatti – commenta l’avvocato Michele Mariella che difende la vittima – i fatti sono stati accertati. Tra 60 giorni conosceremo le motivazioni della sentenza».

