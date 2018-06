Si calza i calzoni e mostra â€‹i genitali nella via dello shopping

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un uomo ha dato in escandescenze e in piena via Branca, nella via dello shopping: si è tirato giù i pantaloni facendo vedere i genitali.Alcuni passanti hanno chiamato la polizia municipale che è intervenuta. L’uomo, non nuovo a questi gesti, era già scappato. Altrimenti sarebbe incappato in una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.