Caduta rovinosa dalle scale: anziano soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Paura in casa a Villa Fastiggi, per un uomo caduto rovinosamente dalle strade. Si tratta di una persona anziana, precipitata dalle scale di casa propria: immediato l’intervento da parte dei sanitari del 118 che, valutate le condizioni dell’uomo, hanno disposto un suo rapido trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette