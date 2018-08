Cade e si perde nei sentieri del San Bartolo: salvato da due turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Era arrivato di mattina a Pesaro da Ravenna in treno per un’escursione solitaria lungo i sentieri del colle San Bartolo ma la sua passeggiata ha avuto un’evoluzione imprevista. L’uomo mentre si avventurava lungo gli sterrati della falesia è caduto: un volo di alcuni metri verso la strapiombo fortunatamente attutito dagli alberi e dalla vegetazione. Ma la caduta è stata vista dal mare e c’è chi ha cominciato a preoccuparsi lanciando l’allarme. Si sono allertati i vigili del fuoco ed anche l’ambulanza del 118 pronta al soccorso e sono iniziate le ricerche. Dopo un po’ l’uomo è ricomparso insieme a una coppia di turisti olandesi ospite del camping Panorama in buone condizioni anche se è un po’ scosso. Ha raccontato che nella caduta era rotolato per diversi metri e un po’ per lo spavento, un po’ per la situazione in cui si era trovato, aveva finito con il perdere l’orientamento, non riuscendo a tornare sulla strada principale, la provinciale Panoramica da cui era sceso.