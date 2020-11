PESARO - Un cadavere è stato trovato questa sera in un garage vicino ai Bagni Tina, nelle adiacenze dell'Hotel Perticari, in zona mare. Era all'inizio del locale interrato, l'allarme è stato dato da alcuni passanti. La zona è appartata e con poca luce. Il cadavere apparterrebbe a un uomo di circa 40 anni. Sul postio la polizia che sta lavorando per dare un nome al morto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA