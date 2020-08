Pesaro: caccia al ladro sul San Bartolo, i tornanti della Panoramica come le "corniches" di Montecarlo

PESARO Caccia al ladro lungo il San Bartolo con i tornanti della Panoramica a rievocare le tortuose "corniches" di Montecarlo e della Costa Azzurra: peccato che i protagonisti non abbiano nulla a che vedere con l'iconica coppia Cary Grant e Grace Kelly resa immortale dal celebre film di Alfred Hitchcock, in quanto trattasi, ben più prosaicamente, di carabinieri e di topi d'auto. Un classico guardie e ladri, ma che ha avuto come sfondo le tortuose curve, anzi le "pieghe" della Panoramica del San Bartolo con i carabinieri a inseguire i ladri in fuga. E' successo nel pomeriggio quando è scattata la segnalazione di alcuni ciclisti che hanno visto dei tipi sospetti armeggiare attorno a delle auto parcheggiate. Hanno dato l'allarme e quando sono sopraggiunti i carabinieri i ladri, vistisi scoperti, sono scappati pigiando l'acceleratore sui tornanti della falesia a picco sul mare. I carabinieri li hanno tallonati per chilometri arrendendosi solo quando i ladri sono entrati al casello di Cattolica in A14 seminandoli.

