Vulcanica e inquieta fin da bambina, Viviana Bucci ha un’energia vivace e spontanea che la vede sempre in movimento: «Sono nata il 21 marzo, mi chiamo Viviana, non poteva essere altrimenti», commenta con il suo sorriso contagioso. I suoi primi ricordi sono quelli della casa in via Luca della Robbia, quando, nei primi anni ‘60, viveva sopra la ex fabbrica di Molaroni. Fu quella infatti, la prima sede del laboratorio del noto ceramista pesarese Franco Bucci. «Avevo 5 anni quando ci siamo trasferiti lì, insieme alla mia adorata nonna Azzelia, con cui passavo molto del mio tempo». Babbo Franco insegnava all’Istituto d’Arte e nel pomeriggio si trasferiva in bottega; mamma Anna lavorava in Provincia e nel pomeriggio aiutava il marito.

APPROFONDIMENTI IL SOSTEGNO Il vescovo inaugura Casa don Giorgio per chi non si può permettere un tetto



La stanza dei giochi



«La mia stanza dei giochi all’aperto è stato piazzale Primo Maggio e poi la spiaggia, a Bagni Robi c’era una ragazza che ci insegnava a nuotare. Era bellissimo il mare degli anni ’60: stavo le ore ad osservare i cavallucci. Le nonne che parlavano fra loro, i giornalini... Da piccola sognavo di avere un’edicola tutta mia». Nonna Azzelia è stata un personaggio fondamentale nell’infanzia di Viviana: «Era meravigliosa, intelligente e simpatica. Era del 1906, non aveva studiato, ma era fantasiosa e creativa. Ogni occasione era buona per giocare, anche andare a comprare il pesce: mi prendeva per mano e mi faceva fare tutto il percorso camminando all’indietro. Era bizzarro poi che parlasse un sacco di dialetti tutti insieme: era nata a Tolentino, aveva vissuto a Milano, poi era immigrata in Uruguay e tornata a Pesaro. Anche la sua cucina era così, piatti tradizionali, ma con una incredibile miscela di sapori». Erano i primi anni ‘60, ma i genitori di Viviana avevano già fatto la scelta di diventare atei: una scelta avanguardista per quegli anni. «Avvertivo il disagio. Ne parlai con mio padre piangendo, perché avevo paura che i miei sarebbero finiti all’Inferno. Così mi fece un ragionamento: “all’Inferno ci va chi tradisce i 10 Comandamenti, se io non lo faccio e questo Dio è buono, perché dovrebbe mandarmi all’Inferno?” Mi aveva convinto, ma intorno a me, le mie amiche, erano tutte entusiaste della Comunione e si misuravano vestitini bianchi bellissimi».

I suoi, pur di vederla felice, non si opposero al farle fare la Comunione. «Ma un giorno, tornando da scuola, fui seguita dal parroco: quando mi voltai mi ritrovai davanti questo omone alto alto che mi sgridò duramente perché non andavo al catechismo, con un tono aggressivo. Questa cosa mi sconvolse a tal punto che diventai atea: quelle minacce erano in totale contrasto con chi, invece, sarebbe andato contro i suoi principi solo per farmi felice. Non dissi nulla ai miei, ma mi rifiutai di fare la Comunione e credo che si siano sempre chiesti il perchè». E forse fu anche la prima bimba, a Pesaro, ad essere esonerata dall’ora di religione. Nel 1967 arriva una svolta pazzesca nella vita di Viviana: il padre accetta l’incarico di insegnare in Tunisia, in una scuola nazionale di artigianato. «Erano molto uniti i miei ed entrambi lasciarono i loro “posti fissi” per imbarcarsi in questa avventura. Lì per lì fu un choc per me: a 8 anni lasciare tutto e andare in un posto dove parlavano francese, ma sono stati due anni bellissimi e non sarei mai più tornata».



Il ritorno



E invece tornò, scelse il Liceo Scientifico ed iniziò il suo impegno politico. «In realtà feci il mio primo corteo in terza media: avevo il vantaggio di venire da una famiglia di larghe vedute. Alle superiori seguivo i collettivi sul femminismo. Andavo anche bene a scuola: quello fu il periodo della lotta, dello studio e dei primi innamoramenti». Si iscrisse a Filosofia a Urbino, ma l’amore ebbe la meglio: «Conobbi Claudio Bartolucci, aveva 10 anni più di me, era quasi più un maestro che un fidanzato, ma erano gli anni in cui andava di moda essere grafici e fotografi e mi affascinò il suo mondo».

E chissà che svolta avrebbe potuto avere la vita di Viviana se si fosse iscritta all’Accademia di Arte Drammatica di Roma. Tante sono state le emozioni e i momenti vissuti con intensità da Viviana: «Un fattore che ha tanto influito nella mia crescita è stata la socialità dei miei: casa mia era un crocevia di persone dove ho respirato arie e culture diverse, personaggi che avevano sempre cose interessanti da dire». Migrazioni e socialità che sono alla base anche del suo recente rientro a Pesaro, nel laboratorio di Cattabrighe che è stato del babbo e che ora è Casa Bucci, un luogo aperto al dialogo e alla contaminazione delle arti.

Elisabetta Marsigli