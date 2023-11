La ceramica come passione nata per caso: Mirko Bravi, attuale presidente dell’associazione Amici della Ceramica, ha iniziato ad amarla al liceo Mengaroni: «Molti studenti di allora non vedevano grandi sbocchi per quel mestiere, se non quello di aprire un negozietto per fare souvenir - racconta Mirko - invece, studiando fuori, capisci che c’è un mondo bellissimo e l’entusiasmo che avevo mi ha permesso di proseguire e farne una professione affascinante e creativa».

Mamma originaria di Roma e babbo di San’Angelo in Vado, Mirko è il secondo di 4 fratelli: «Mia sorella insisteva per avere un fratellino e arrivai io. Quello che non avevano previsto i miei, forse, era l’arrivo anche degli altri due fratelli, ma non ci fecero mancare mai nulla. Lavoravano entrambi e devo ringraziarli perché ci hanno dato una ottima educazione: tutti collaboravamo in casa, anche nelle piccole cose, per dare loro un aiuto. Io feci anche il baby sitter dei miei due fratellini e siamo tuttora molto uniti, anche per questo».



Bimbo buono e timido



Mirko era un bambino bravo, buono e gentile, andava bene a scuola anche se era un po’ timido. Fin da subito ha dimostrato di avere una propensione per l’arte «tanto che all’esame delle medie portai due materie particolari, come Musica e Arte». Anche la sua passione per la musica era nata un po’ per caso: «Devo davvero ringraziare la mia famiglia perché hanno sempre stimolato e sollecitato le nostre passioni. Fin dalle medie mi piaceva la musica e il mio insegnante mi suggerì di provare a studiare uno strumento diverso dal flauto: scelsi pianoforte e i miei mi iscrissero ai corsi che facevano alla circoscrizione, affittando anche un pianoforte per farmi esercitare a casa. Sarebbe stato bellissimo entrare in Conservatorio, ma, a quei tempi, avrei dovuto recuperare tre anni di studi in uno e mi sono ritrovato ad un bivio, perché stavo anche per iniziare le superiori. Così scelsi di iniziare la scuola d’arte, ma un po’ mi dispiacque lasciare pianoforte. Forse fu per quello che ebbi un periodo in cui non ho ascoltato più la musica classica che invece mi piaceva tanto e mi piace tuttora: non perdo un’opera del Rof o un concerto».

E così, al Mengaroni, il colpo di fulmine per la ceramica: «La manualità mi è sempre piaciuta, creavo già piccole sculture, con la plastilina, ma non conoscevo ancora il mondo della ceramica. Il liceo mi ha aiutato molto anche nel carattere, perché la scuola d’arte ti apre la mente e conosci tante persone “estrose”: sei più libero di pensare e creare. Mi sarebbe piaciuto anche fare scenografia, ma era a Urbino. Così scelsi Ceramica e mi ci appassionai al punto da proseguire negli studi a Faenza». Con la scenografia però, trovò il suo “sfogo” in parrocchia: «Mi chiamavano per le scenografie delle recite: disegnavo su enormi cartoni di 5 metri per 6. Anche alla Piccola Ribalta sono entrato come scenografo e ho “tentato” persino di fare l’attore. Occorreva troppa memoria però per ricordare tutte le battute, ma anche questo mi ha aiutato a sciogliermi nei rapporti con le persone».

A Faenza la svolta definitiva e il primo premio alla sua creatività: «Mentre tutti andavano a Urbino o Bologna, io scelsi le specializzazioni in scultura e restauro al Ballardini di Faenza, l’istituto italiano più rinomato per la ceramica. La cosa bella è che il primo anno partecipai e vinsi il primo premio in un prestigioso concorso internazionale con una mia scultura dal titolo “Maremosso”, denominata poi “Pesaro”. Era il Wedgwood Bicentennial Award e quella forma è entrata poi nella produzione della manifattura di Wedgwood, mentre la scultura è stata esposta al Victoria and Albert Museum di Londra. Fu un vero “battesimo del fuoco” per me, una grande iniezione di fiducia».



L’occasione



E un’occasione per continuare a conoscere persone da tutto il mondo: «A Faenza venivano da tutto il mondo, dalla Colombia, Danimarca, Svezia, Corea, Giappone. Ognuno di loro aveva il suo modo di fare, di intendere l’arte e c’era un interessante scambio di idee. Fu anche la prima volta che mangiai il sushi, a casa di un giapponese, era il 1994». Ed ora Mirko è un artista capace di coniugare due lati apparentemente opposti della materia, il restauro e la creazione: «È vero che per il restauro occorre attenersi a rigorose regole della Sovrintendenza, mentre nella scultura si è più liberi di creare, ma è anche vero che questi due mondi viaggiano paralleli: spesso imparo dall’antico e questo crea un legame in cui passato e moderno possono convivere».