Bus, senza gli studenti niente più overbooking ma piovono le disdette

PESARO - Gli studenti degli istituti superiori da domani a casa con la didattica a distanza per il 100% e il carico del trasporto pubblico si riduce drasticamente. Senza più studenti o quasi (la maggior parte dei ragazzi che prendono il bus sono delle superiori) cessa il fenomeno delle resse alle fermate, dell’overbooking, delle corse raddoppiate, dei calcoli rompicapo sul numero dei passeggeri massimo in base alla percentuale obbligata. E’ il primo effetto che ricade sulle linee scolastiche che Pesaro viaggiano verso Fano e l’entroterra, dove fino a un paio di settimane fa si rincorrevano segnalazioni di sovraccarico.

Il direttore generale di Adriabus/Ami, Massimo Benedetti, valuterà solo dopo questa prima settimana eventuali provvedimenti di rimodulazione dei mezzi in campo, per ridurre o meno il loro impiego in base alle priorità delle nuove fasce di passeggeri. Da una parte dunque si respira allontanando i rischi di sovraccarico o di assembramento alle fermate, ma dall’altra si aprono nuovi fronti con richieste in aumento per sospendere gli abbonamenti al trasporto scolastico, rinnovati a partire da settembre con l’inizio dell’anno scolastico. L’azienda di trasporto non può fronteggiare con risorse proprie ad eventuale richieste di rimborso e, così come anticipato nell’incontro di giovedì scorso fra aziende di trasporto locali e l’assessore regionale con delega ai Trasporti Castelli, si attendono contributi regionali e statali ad hoc. Il calo: una situazione che ha subito più evoluzioni repentine dopo i diversi Dpcm Conte che in pochi giorni hanno portato la percentuale della didattica nelle scuole superiori dal 75 per cento al 100 per cento.

«La riduzione del numero di studenti trasportati sarà molto forte – commenta Benedetti – già la settimana scorsa con gli istituti al 75 per cento era stato registrato un 25 per cento in meno, rispetto al periodo pre-Dpcm. Al lato pratico questo ha comportato negli orari di punta per un bus da 50 posti, poco più di 20 posti occupati. Da domani con l’ordinanza regionale si scenderà sensibilmente sotto il 25 per cento di carico scolastico, e dalle prime simulazioni sulle tratte e linee più utilizzate, si attende solo un 10-15 per cento massimo di riempimento». Numeri che si ripercuotono sugli abbonamenti stipulati per l’anno scolastico in corso. La biglietteria di piazzale Falcone Borsellino è oberata dalle telefonate. «Negli ultimi giorni in vista della riduzione della didattica in presenza stanno arrivando ai nostri uffici – prosegue Benedetti – una mole di richieste dalle famiglie pesaresi e del territorio per il blocco dell’abbonamento sottoscritto. Richieste continue, ma tutte in stand-by, dal momento che non è nelle nostre facoltà e nella nostra possibilità tecnica ed economica dare risposte e soddisfare le richieste. Su questo attendiamo indicazioni dalla Regione».

Proprio nel primo incontro regionale pochi giorni fa che ha riunito aziende di trasporto territoriali, Adriabus compresa, l’assessore Castelli ha rassicurato la società su tempi e modalità che intercorrono fra Stato e Regione per l’arrivo di risorse dedicate. Contributi che poi la Regione girerà alle aziende di trasporto per rimborsare le famiglie che chiedono la sospensione degli abbonamenti in corso, semestrali e annuali. «Servono però regole chiare per far fronte allo stop temporaneo - rimarca Benedetti». Voucher utilizzati: il problema degli abbonamenti da rimborsare non è certo un problema da poco, anche perchè i numeri si intendono per migliaia. Nel lockdown della scorsa primavera si è venuto incontro alle famiglie tramite l’emissione di voucher. Nei numeri il peso dei voucher rilasciati da Adriabus è stato importante. Dal lockdown di marzo, Adriabus ha ricevuto 8 mila 500 richieste di utenti e famiglie, per l’emissione dei voucher a copertura dell’abbonamento non fruito nel periodo di emergenza e di questi ne sono stati rimborsati ad oggi circa 4 mila 900 con una procedura che prevedeva l’incasso con sconto sul nuovo abbonamento di settembre.

