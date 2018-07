Buco nell'infisso e i ladri â€‹se ne vanno con soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Villetta al Ledimar nel mirino dei ladri. L’altra notte un colpo in un’abitazione nel quartiere collinare di Pesaro. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi con la solita tecnica del foro nell’infisso. Grazie a un trapano manuale, hanno praticato un buco all’altezza della maniglia della porta finestra per poi poter forzare la serratura. Una volta dentro hanno iniziato a rovistare all’interno finchè hanno trovato pochi contanti e alcuni gioielli in camera. Non un grande bottino, ma alcuni bracciali e anelli con un valore affettivo importante per i proprietari.