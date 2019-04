Borsa schermata per fare la spesa a scrocco: scoperta e arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ha cercato di rubare un congruo numero di prodotti e articoli per la cosmesi, la bellezza e la cura della persona all’interno dell’Iper Conad ma è stata pizzicata dalla vigilanza privata del centro commerciale e poi tratta in arresto dalla polizia. A finire in manette una 40enne originaria della Romania, di origini nomadi e che si sposta su e giù per l’Italia (l’ultimo domicilio conosciuto è nella zona di Pescara). Giù nota alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. La donna, scafata, aveva con sè una borsa di quelle schermate che non fanno scattare gli allarmi. La donna è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato.