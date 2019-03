La bora squassa l'ex carcere: ​piovono calcinacci sulla strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Anche il complesso dell’ex carcere minorile di via Luca della Robbia è finito nel mirino delle violente raffiche di bora che hanno sconquassato la notte pesarese. Alcuni calcinacci già ammalorati, si sono distaccati per il vento e sono finiti a terra. Per fortuna non ci sono stati feriti, vista anche l’ora, ma è il segnale di un progressivo stato di degrado dell’edificio nel cuore del centro storico a andrà trovata soluzione.Tra l’altro non è la prima pioggia di calcinacci che nelle ultime settimane ha interessato il centro storico. Poche settimane fa sono dovuti intervenire nel complesso dell’ex ospedale psichiatrico San Benedetto e, più di recente, anche via Curiel è stata parecchio martoriata. Ma non sono soltanto piovuti calcinacci nella notte tra lunedì e martedì, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche al distributore di carburante Ip a Villa Fastiggi dove dalla copertura si sono distaccate delle lastre finite in strada.