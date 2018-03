La bora danneggia il carro â€‹di Rossini: corsa contro il tempo per aggiustarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Le raffiche di bora hanno spezzato le ali al Cigno del carro rossiniano "La Calunnia è un venticello". Venerdì mattina la figura sarà portata a terra da una squadra di operai dotati di gru e cestello, in modo da valutare come si possa riparare ai danni provocati dal vento, che nella notte tra ieri e martedì scorso ha raggiunto velocità fino a 70 chilometri orari. «Contiamo di effettuare la riparazione sul posto, a Pesaro in piazzale della Libertà, perché vogliamo che sia tutto pronto per l’iniziativa di sabato prossimo con musica e ballerine», ha specificato Ruben Mariotti, presidente dell’associazione Acf che ha costruito il carro. Altri danni minori sono stati provocati alle fiancate. Le raffiche hanno staccato alcuni pannelli di polistirolo e strappato i teli protettivi.