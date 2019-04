Due ragazzi bloccati sotto il monte dall'alta marea: salvati con le moto d'acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si sono trovati in trappola, la falesia del San Bartolo alle spalle e l’acqua, gelida, del mare che saliva davanti a loro. Poi, il colpo di fortuna: lo smartphone che, nonostante il cono d’ombra, trova una “tacca” di campo utile a far partire la telefonata d’allarme ai vigili del fuoco di Pesaro. Salvataggio in extremis, ieri sera, per due ragazzini di 16 anni che si erano avventurati in mountain bike sul San Bartolo. Ad un certo punto, intorno alle 19.30, percorrendo un tratto costiero, complice la marea capace di salire velocemente, si sono trovati con le spalle al muro, senza via d’uscita, con la prospettiva di finire ben presto in mare con ancora pochi minuti di luce a disposizione. I due adolescenti pesaresi devono ringraziare la prontezza e velocità d’intervento dei vigili del fuoco di Pesaro e della Capitaneria che, in breve tempo, hanno individuato la zona e con due moto d’acqua hanno portato in salvo i due facendo la spola tra quel che rimaneva della costa e la motovedetta posizionata a qualche centinaio di metri. Un’operazione non semplice anche perché, come detto, in quella zona insiste un cono d’ombra che rende quasi impossibile ogni genere di comunicazione. I vigili del fuoco sono usciti intorno alle 20.30 e alle 21 hanno intercettato i due e li hanno portati in salvo con un’azione repentina.