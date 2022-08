Distruggono aule e telone degli attrezzi mentre brindano con lo spumante: vandali in azione all'Istituto "Cecchi" di Pesaro

PESARO - Hanno devastato le aule e distrutto il telone che ricopriva il rimessaggio degli attrezzi agricoli. Ma mentre distruggevano il distruggibile si sono anche scolati qualche bottiglia di prosecco, come si può vedere dalle foto divulgate dopo il blitz. Un raid notturno dove poco o nulla è stato risparmiato all'interno dell'Istituto "Cecchi" di Pesaro, a Villa Caprile. I vandali hanno colpito duro nelle aule del container e nella zona della cucina, riducendo in brandelli anche il telone degli attrezzi agricoli: sul posto stamattina la polizia scientifica per i rilievi del caso. Ma la vicenda ha suscitato sgomento e indignazione in città.

Vandali distruggono le aule del "Cecchi"

Il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini ha condannato l'atto vandalico e in una nota ha sottolineato che «Grazie alla collaborazione tra i nostri uffici e i tecnici della scuola ci attiveremo fin da subito per ripristinare i danni. Ringraziamo le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute dopo la segnalazione». Sono in corso ricognizioni all'interno dell'Istituto per stimare l'entitò dei danni: la scoperta del blitz è avvenuto questa mattina alla ripresa del servizio dei collaboratori dell’azienda agraria. Dalle prime verifiche i danni maggiori riguarderebbero il telone del rimessaggio degli attrezzi agricoli. Altri vandalismi tra le aule del container e la zona della cucina. Sul posto è intervenuta la Scientifica per i rilievi del caso. «La Provincia è in costante contatto con la dirigenza della scuola, che sta ultimando l’elenco dei danni. Subito dopo la denuncia che sarà presentata dall’Istituto, metteremo in atto tutte le procedure relative all’assicurazione», evidenzia il dirigente provinciale all’Edilizia Scolastica Maurizio Bartoli.