Nuovo blitz in spiaggia: multa da 5mila euro agli ambulanti abusivi

PESARO – I vigili urbani assieme al personale della capitaneria di Porto, hanno sequestrato articoli vari, tra cui giocattoli, piccola elettronica, capi di abbigliamento ed accessori di pelletteria, per un totale di 320 pezzi. Qualcuno non è riuscito a caricarsi in spalla la merce, così ha tentato di nasconderla nella zona del ponte sul Genica. Ma il personale lo ha comunque rintracciato nei nascondigli procedendo con i sequestri. Due persone sono state individuate ed a loro sono stati contestati verbali per violazione della legge regionale sul commercio per 5000 euro.