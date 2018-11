Blitz della Polizia in stazione: â€‹trovata marijuana decine di identificati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Controlli nei luoghi del degrado, una ventina di identificati e ritrovata droga. Ieri la Polizia ha messo in campo un numero consistente di agenti e mezzi per controllare persone sia per motivi legati allo spaccio che per eventuali reati predatori o bivacchi inopportuni. Lo ha fatto nel luogo più delicato di queste ultime settimane: quella della stazione del treno, delle corriere e di tutte le aree limitrofe. I poliziotti hanno presidiato la zona della stazione dalle 18 fino alle 20. Hanno identificato una ventina di persone e portato in Questura due extracomunitari per accertamenti sulla loro regolarità con il permesso di soggiorno. Nel parco davanti alla stazione delle corriere hanno trovato 5 grammi di marijuana abbandonati.