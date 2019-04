Blitz nel parco dello spaccio: un etto di marijuana nascosto tra gli alberi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Nascosta tra gli alberi al Miralfiore. Ancora un ritrovamento di droga al parco cittadino. Ieri pomeriggio blitz della Polizia con unità cinofila nei luoghi sensibili della città. Trovato anche un rom con una serie di precedenti, denunciato. I controlli sono scattati poco dopo le 16. I poliziotti hanno perlustrato il parco e hanno trovato nella zona boschiva nascosta tra gli alberi 100 grammi di Marijuana. Il fiuto del cane Tar non ha fallito. Quello di nascondere la droga è un espediente usato dagli spacciatori per non farsi beccare con lo stupefacente addosso. Poi le perlustrazioni si sono spostate in zona stazione delle corriere, parco della resistenza e stazione del treno. Sono stati controllati i documenti a un centinaio di persone.