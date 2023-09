PESARO A metà luglio il blitz anti bivacchi della polizia messo a segno in locali sfitti che un tempo accoglievano negozi etnici ma che poi si sono via via trasformati in dormitorio. Ora, a distanza di un mese e mezzo i bivacchi sono tornati insieme a un andirivieni continuo di persone, soprattutto dopo il tramonto. «Non ne possiamo più - spiegano i residenti esasperati - e non capiamo perchè non si possa fare niente». La zona è quella di via Montegrappa, in pieno centro, dove nel corso degli anni sono proliferati i locali etnici o comunque con un target preciso rivolto in particolare a stranieri.

APPROFONDIMENTI LA SPECIE Pesaro, Baldelli sponsorizza il granchio blu nella città della pizza Rossini: «Mangiatelo, fa bene a voi e al mare». I prezzi per un primo o un antipasto



Il quadrilatero



Un quadrilatero formato oltre che da via Montegrappa, anche da via XXIV Maggio, via Bixio e un tratto di via Bramante. Ma in questo momento la situazione più problematica sembra essere quella di via Montegrappa tra l’altro proprio a ridosso del parco delle Rimembranze e della zona della stazione da sempre attenzionate dalle forze dell’ordine anche se in questi ultimi mesi la chiusura del sottopasso dei Cappuccini per i lavori di riqualificazione del cavalcaferrovia pare abbia fatto trasferire altrove i soggetti che vi bighellonavano notte e giorno. Ma in via Montegrappa resta il via vai.



«Dopo che quella domenica mattina è arrivata la polizia siamo stati tranquilli un po’ di tempo - spiegano dei residenti che preferiscono restare anonimi temendo di finire nel mirino e diventando bersaglio di dispetti nella migliore delle ipotesi - e invece da diversi giorni tutto è tornato come prima». Il problema è la sera quando si nota sempre un andirivieni che non ha tregua, locali che dovrebbero essere chiusi perchè sfitti da tempo paiono invece apertissimi o quantomeno sembra che tra i frequentatori possano girare con facilità delle chiavi o dei passepartout. I bivacchi continui e queste presenze sconosciute sotto casa che vanno e vengono a piacimento incutono timore. «Sentiamo rumori e schiamazzi di notte - si rimarca ancora - Cosa fanno? Chi arriva? Chiediamo più controlli nella zona».

Lo scorso luglio la polizia aveva fatto sgomberare il dormitorio, trovandovi all’interno immigrati clandestini, ma niente droga, armi o altro materiale sospetto o illegale. Gli agenti erano intervenuti dopo che i condomini lamentavano persone poco raccomandabili che ruotavano attorno a un locale che un tempo ospitava una macelleria. E in effetti l’attività era stata trasformata in una sorta di dormitorio, in condizioni precarie e fatiscenti. Erano stati identificati un marocchino, detentore non si sa a che titolo dell’uso del locale, e due gambiani, clandestini e irregolari, già espulsi e destinatari di ordine del Questore a lasciare il territorio. Altri quatto giovani marocchini, regolari, erano poi stati identificati nelle vicinanze.



I controlli



Il passo successivo sarebbe stato quello di verificare con i proprietari chi fosse l’affittuario, che è moroso e nei cui confronti è in procinto di esecuzione una procedura civile di liberazione dell’immobile. Mesi prima c’erano stati altri controlli nel quadrilatero etnico e dopo oltre due mesi di indagini, svolte dagli uomini della Gea della polizia locale con gli ispettori sanitari, erano state elevate sanzioni per oltre 20mila euro nei confronti di diverse attività (bazar, parrucchierie, kebabberie e gastronomie etniche da asporto) che erano state trovate con più di un’irregolarità a partire dalle autorizzazioni e dalle norme igieniche. Anche in quel caso le ispezioni erano partite dopo le segnalazioni dei residenti, con tanto di raccolta firme e un esposto in procura, che lamentavano da tempo la presenza di persone che rendevano invivibile la zona.