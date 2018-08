Bimbo rapito dalla madre: â€‹in città arriva anche la Tv messicana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - «Chiedo alle forze politiche, tutte, da quelle che partecipano alla Festa dell’Unità in questi giorni a Pesaro a quelle che saranno presenti alla festa regionale della Lega, in programma a Fano, di prendere a cuore le sorti di un piccolo cittadino italiano di soli 5 anni che non riesce ad essere rimpatriato nel proprio Paese e da oltre 5 mesi è costretto a vivere come profugo fuggendo da una casa all’altra, da una città all’altra, non potendo esercitare il proprio sacrosanto diritto ad una vita serena nella propria città natia, Pesaro, dove è stato strappato da tutti i suoi affetti». È un appello trasversale quello di Luigi Mengucci, il papà pesarese a cui la moglie messicana ha sottratto, con l’inganno, il figlio. Dopo Rai e Mediaset (con Le Iene, in una intervista tradotta anche i spagnolo), anche la principale tv commerciale messicana si è interessata al caso: la troupe giornalistica di Imagen Television, equivalente di Canale 5, ha compiuto un volo trans-oceanico per venire a Pesaro e intervistare Mengucci.