Bimbo morto di otite: «Niente antibiotici solo camomilla ed erbe»

di Luigi Benelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Bimbo morto d’otite, ecco le motivazioni della sentenza di condanna per i genitori. Pagine in cui emerge anche il ruolo dell’omeopata Massimiliano Mecozzi. Per lui il processo inizierà ad Ancona il 24 settembre. L’accusa è di omicidio colposo aggravato.Intanto Mariastella Olivieri e Marco Bonifazi, i genitori di Francesco, il bimbo di Cagli morto a 7 anni nel maggio del 2017 per un’otite degenerata in encefalite al Salesi dopo aver seguito una terapia a base di prodotti omeopatici, sono stati condannati a tre mesi, con pena sospesa. Per i giudici i genitori non avrebbero «esercitato l’obbligo di protezione nei confronti del figlio»