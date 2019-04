Bimbo morto di otite dopo le cure omeopatiche: «Tre mesi ai genitori»

di Federica Serfilippi

PESARO - Tre mesi di reclusione ciascuno. È questa la pena chiesta dal pm Daniele Paci per i genitori di Francesco Bonifazi, il bimbo di 7 anni morto all’ospedale Salesi di Ancona il 27 maggio 2017 per un’otite batterica curata solo con rimedi omeopatici.La richiesta è stata formalizzata ieri mattina durante l’udienza preliminare al tribunale dorico che vede imputati i genitori del piccolo per concorso in omicidio colposo. La stessa accusa viene mossa a Massimiliano Mecozzi, il medico pesarese che seguiva la famiglia del piccolo e che – stando alla ricostruzione della procura - non avrebbe somministrato antibiotici per curare la patologia poi rivelatasi fatale per il bambino.