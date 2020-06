Pesaro, bimbo con la manina incastrata nella scala mobile del centro commerciale

PESARO Momenti di paura all’interno del centro commerciale Miralfiore Ipercoop per un incidente che ha visto coinvolto un bambino. Il piccolo è rimasto incastrato con la manina nel meccanismo della scala mobile interna che dal piano terra porta al garage sotterraneo. E’ soltanto una rampa ma purtroppo il piccolo è caduto e la manina è rimasta in mezzo al meccanismo scorrevole. Comprensibile la paura e la tensione. La mamma, sconvolta per l’accaduto, ha chiesto aiuto e sono scattati i soccorsi per liberare il bimbo. Il piccolo è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore da dove è stato poi trasferito con l'ambulanza del 118 all’ospedale Torrette di Ancona. © RIPRODUZIONE RISERVATA