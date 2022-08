Bicicletta nel cassonetto della plastica, i furboni della differenziata in azione

PESARO Errare è umano, sbagliare a conferire i rifiuti nelle maglie delle articolate regole della raccolta differenziata e possibile, ma i furbi della mondezza sanno fare anche di più. Come chi ha ficcato dentro un cassonetto della plastica la bicicletta troppo malridotta per essere recuperata.

Lo scatto è dell'addetto di marche Multiservizi che si è trovato davanto a questo spettacolo d'ingegno. Perchè passi il conferimento nel cassonetto delle lattina (sic) ma in quello della plastica proprio no. Se nella zona sono presenti le telecamere il furbetto potrebbe essere individuato e multato. Ma se qualcuno ha ancora dubbi è possibile scaricare gratuitamente la app “Il Rifiutologo” per ogni chiarimento.