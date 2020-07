Pesaro, va in bici sulla ciclabile e viene scippata da un ragazzo straniero

PESARO - Ancora una signora in bicicletta scippata, ma questa volta lo scippo non è avvenuto nella zona del parco Miralfiore, bensì nella centralissima zona mare lungo viale Trieste. Una signora se ne stava andando in bicicletta sulla ciclabile con la borsa riposta nel cestino del mezzo: un invito a cui un giovane straniero non ha saputo resistere e con una mossa veloce ha strappato la borsa scappando velocemente a piedi per le strade del mare. La donna ha denunciato il furto alla polizia.

