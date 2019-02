Un ruggito per la la salvezza: ​la Vuelle ingaggia il playmaker Lyons

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Un ruggito per agguantare la salvezza: la Vuelle Pesaro ufficializza l’ingaggio del playmaker Lyons.La Vuelle annuncia la firma di Mark Steven Lyons, play/guardia di 185 cm., nato a New York il 4 luglio 1989.Dopo 3 stagioni a Xavier (College) e una senior ad Arizona, nel 2013, lo stesso anno ha partecipato al torneo di Portsmouth e alla Summer League NBA con i Toronto Raptors.Nel 2013/2014 è iniziata la sua carriera europea. Prima in Francia (Roanne), poi in Croazia (KK Zara). L’anno successivo ha vestito la maglia di Ironi Nahariya (Israele). Ancora Israele (Maccabi Rishon LeZion) nella stagione 2015/2016. Inizio 2016/2017 in Turchia (Usak Sportif) poi in Israele con l’Hapoel Tel Aviv. Ancora in Turchia, l’ anno seguente (Gazantiep), poi in Russia (VTB con Enisey) per terminare la stagione.Fino al 1 febbraio scorso Lyons è stato in forza a Al - Riyadi Beirut (Libano). La società ha subito avviato le pratiche per l’ottenimento del visto.