Colpo di mercato Vuelle: arriva il gigante lituano Egidijus Mockevicius

PESARO - Un colpo dal sapore baltico accende il mercato della Vuelle Basket Pesaro. E’ ufficiale infatti l’accordo con il giocatore Egidijus Mockevicius.Centro lituano di 208 cm. per 108 Kg, Mockevicius è nato il 1° settembre 1992.Dal 2012 al 2016 ha vestito la maglia del college Evansville. Nella stagione da senior ha totalizzato (media partita) 16 punti, 14 rimbalzi e 3 stoppate, risultando il miglior rimbalzista di tutta la stagione collegiale americana e il miglior difensore della stagione nella conference Missouri Valley.Dopo aver brillato nel prestigioso torneo di Portsmouth, ha partecipato alla Summer League ottenendo un contratto NBA con Brooklyn Nets.Con i Nets ha partecipato al Veteran Camp dove ha disputato una partita ufficiale NBA prima di essere “girato” alla loro squadra di G League Long Island Nets (8 punti, 8 rimbalzi, 1 stoppata media partita).Nella stagione 2017/2018 ha militato nel Lietuvos Rytas e dal mese di dicembre 2017, completamente recuperato da un infortunio alla spalla, ha partecipato al campionato lituano e alla EuroCup.Da sempre impegnato con la nazionale Lituana, Mockevicius ha conquistato, nel 2011 in Lituania, la medaglia d’oro ai campionati mondiali Under 19 e l’ anno successivo, in Slovenia, la stessa medaglia ai campionati Europei Under 20.