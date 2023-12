La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro al centro di una pubblicazione scientifica di alto livello

PESARO - Seguire ogni istante di un giocatore sul parquet è possibile: lo sa bene la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che per ben 15 match casalinghi è stata accuratamente analizzata da vicino da un team di professionisti di primo livello.

I giocatori biancorossi infatti sono stati seguiti per mezzo di un ottimo sistema di tracciamento che rappresenta l’unico metodo per implementare un progetto di tracking dei giocatori stessi nel corso di una partita. Si tratta di una prima volta assoluta nel mondo della pallacanestro in una competizione ufficiale.

Nei 15 incontri presi in considerazione è stata analizzata la distanza percorsa sul parquet da ogni giocatore con anche la relativa velocità e livelli di accelerazione per capire le prestazioni grazie a una modalità innovativa sulla base della valida collaborazione con K-Sport, realtà partner della Vuelle: la vera novità consiste nel fatto che per la prima volta è stato analizzato il tempo effettivo di gioco.

Questo studio innovativo è stato pubblicato su una rivista di fascia A, l’International Journal of Performance Analysis in Sport ed è disponibile a questo link.

Un’analisi che è stata possibile grazie al coordinamento del Prof. Marco Gervasi, referente in qualità di ricercatore della Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Questo il suo commento: “Il rapporto con la Victoria Libertas è nato tramite il medico sociale Piero Benelli e il preparatore atletico Roberto Venerandi che collabora con la nostra realtà in termini di analisi al fine di monitorare giornalmente le prestazioni dei giocatori anche in allenamento. Siamo entusiasti di questa collaborazione che si è instaurata e che rappresenta finora un unicum in campo sportivo”.