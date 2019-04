Colpo di mercato della Vuelle: â€‹arriva l'ala piccola "Dez" Wells

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – La Vuelle Pesaro cerca di restare attaccata con le unghie alla massima serie di basket e, per farlo, continua a muoversi sul mercato, assicurandosi l’ala piccola Dezmine “Dez” Wells.Ala piccola di 196 cm, Wells è nato a Raleigh, North Carolina, il 15 aprile 1992.Compagno di squadra di Mark Lyons al college Xavier, per tre anni ha poi vestito la maglia di Maryland prima delle esperienze professionistiche al Veteran Camp Oklaoma City Thunder e in G-league OKC Blue (2015-2016), in Grecia con Lefkadas e ancora in G-League OKC Blue (2016-2017) e Avellino (Play Off, Fiba Champions League e Fiba EuroCup) nella stagione 2017-2018. Nel 2018/2019 ha preso parte al Veteran Camp Oklaoma City Thunder prima e in G-League (OKC Blue) fino allo scorso 29 marzo.Nella stagione italiana con la Scandone, ha realizzato 12 punti, il 39% da tre punti, 3 rimbalzi, 2 assist in 23 minuti di media partita. Nella stagione appena terminata in G-League, invece, 13 punti, 32% da tre, 4 rimbalzi e 3 assist in 25 minuti di media. Wells vestirà la maglia numero 44.