Vuelle, sconti, curve ampliate e felpa â€‹in regalo: ecco la campagna abbonamenti

PESARO – Taglio ai prezzi, felpa ufficiale in regalo a tutti gli abbonati e settore cruva che ora comprende anche parte delle tribune laterali. Sono queste le principali novità della campagna abbonamenti della Vuelle Pesaro per il prossimo campionato di Serie A. Il motto è "Spalla a Spalla"Gli abbonamenti si possono sottoscrivere alle sede Victoria Libertas Pallacanestro, via Bertozzini 16 (da lun. a ven. 09:00-12:30 / 15.00 alle 19.00); Prodi Sport, Largo Ascoli Piceno 5 (tutti i giorni con orario 09.00 - 12.30 /16.00 - 20.00 chiuso festivi e lunedì matt.); direttamente sul sito victorialibertaspesaro.vivaticket.itFAMILYCon 3 elementi dello stesso nucleo familiare (2 genitori e 1 figlio) verrà applicato uno sconto sul prezzo totale del 10%.Con 4 elementi dello stesso nucleo familiare (2 genitori e 2 figli) verrà applicato uno sconto sul prezzo totale del 15%.Con 5 elementi dello stesso nucleo familiare (2 genitori e 3 figli) verrà applicato uno sconto sul prezzo totale del 20%.Il nucleo familiare deve essere composto esclusivamente da genitori e figli e, all’atto della sottoscrizione, la parentela dovrà essere dimostrata tramite documenti d’identità, stato di famiglia o simili.La promozione è valida solo nella TRIBUNA NUMERATA e CURVALa promozione è valida per i figli con età inferiore ai 18 anni.PROMOZIONI CORPORATEPer tutti i possessori di PARTITA IVA, lè possibile acquistare abbonamenti aziendali, oltre che soluzioni corporate studiate ad hoc. Scoprile scrivendo a marketing@victorialibertas.it