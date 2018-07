Barca in avaria, il gommone che tenta il soccorso è squarciato dal motore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Salvataggio in mare di due natanti in difficoltà, a causa di mare mosso e problemi al motore. Padre e figlio hanno chiamato la Capitaneria per un’avaria al motore davanti al porto di Vallugola. Nel frattempo però un gruppo di ventenni è giunto sul posto e ha tentato il soccorso, ma il loro gommone è stato squarciato dalle eliche del motore cominciando ad imbarcare acqua. Per fortuna è arrivato la guardia costiera che ha risolto senza complicazioni entrambe le situazioni.