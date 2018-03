La banda dei ladri dell'imbrunire colpisce ancora: ripulite due case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Tornano i ladri dell’imbrunire, altri due colpi all’ora dell’aperitivo. Il primo in un’abitazione in via Madonna di Loreto, dove tra le ore 17 e le 20 di martedì, l’ormai classico orario scelto dai ladri, ignoti malviventi, mediante la forzatura di una finestra, si sono introdotti all’interno dell’abitazione e hanno asportato un orologio “Breil” del valore di euro 300 euro circa. Altro episodio in viale della Vittoria, dove tra le ore 18 e le 20 i ladri, dopo essersi arrampicati sulla grondaia esterna e aver forzato una porta finestra, si sono introdotti all’interno dell’abitazione e hanno preso diversi monili in oro, per un valore complessivo ancora da quantificare. Indagano i carabinieri.