La banda dei self colpisce con il maltempo I ladri usano alberi caduti per coprirsi la fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Mentre su Pesaro imperversava un violento temporale una banda di professionisti ha approfittato del maltempo per colpire al distributore di Strada Montefeltro nei pressi del casello A14 a Campanara. Per agire indisturbati e sradicare la colonnina della cassa self service avrebbero utilizzato delle ruspe e ostruito la strada con tronchi e rami sradicati dalla pioggia. A causa dei tronchi, molto pericolosi per chi si è trovato a passare nel cuore della notte, la strada è rimasta ostruita per diverso tempo causando disagi agli automobilisti in transito. Indagano i carabinieri.