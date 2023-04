PESARO Altro processo per un 28enne della Costa D’Avorio, un habitué delle aule giudiziarie. Ieri è finito davanti al Gup con l’accusa di rapina. Stando a quanto ricostruito, l’ivoriano avrebbe ricevuto 50 euro come corrispettivo per un quantitativo di eroina venduta a un consumatore. Ma una volta accortosi, a suo dire, che la banconota sarebbe stata falsa, è andato a cercare il cliente, un 35enne di origini ascolane.



Tutto si è svolto al Parco Miralfiore nell’aprile del 2021 e proprio nel polmone verde pesarese, l’ivoriano avrebbe fermato il cliente, lo avrebbe atterrato e piantato un ginocchio nella testa per immobilizzarlo. Poi gli avrebbe preso un I-phone dalla tasca prima di darsi alla fuga. Partita la denuncia, il 28enne è stato identificato e accusato di rapina. Ieri l’avvocato Massimiliano Tonucci non chiesto riti alternativi, si andrà a dibattimento. L’uomo ha già due condanne ed è in carcere. Una per aver preso all’Ipercoop due bottiglie di Tequila bianco Zapata, pregiata. Ma era stato tenuto d’occhio dagli uomini dalla vigilanza privata che lo hanno fermato. Lui si era divincolato ed era stato arrestato per rapina avendo procurato delle lesioni agli agenti nel tentativo di scappare.

La condanna

Per questo reato è stato condannato a 2 anni e 2 mesi. Tra gli altri precedenti il caso del furto di un panino e due scatolette di sgombro, sempre all’IperCoop. Qui si era accorto di essere seguito dalle telecamere di videosorveglianza, così ha infilato lo sgombro dentro un panino e l’ha mangiato per disfarsene. Gli agenti erano intervenuti e lui aveva reagito. La morale è che per un panino del valore complessivo di 2,67 euro era stato condannato a 10 mesi e 10 giorni.