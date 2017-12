Bambino morto per l'otite: il medico omeopata interdetto per un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Divieto di esercitare la professione medica per un anno. Il nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri ha dato esecuzione alla misura cautelare personale interdittiva nei confronti di Massimiliano Mecozzi emessa dal gip di Urbino Vito Savino.L’omeopata è indagato (omicidio colposo) nell’ambito del procedimento penale in quanto medico curante del piccolo Francesco Bonifazi, morto il 27 maggio scorso al reparto di anestesia e rianimazione pediatrica del Salesi di Ancona a causa di un ascesso celebrale.Il gip ha ritenuto di accogliere integralmente le motivazioni addotte dalla procura all’esito delle indagini circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari derivanti dal pericolo di reiterazione delle condotte. Secondo i consulenti della procura, nella perizia redatta a inizio novembre, il piccolo Francesco sarebbe morto per «incompetenza, negligenza e imprudenza del dottor Massimiliano Mecozzi». Il quale «non ha somministrato terapia antibiotica trascurando del tutto i sintomi clinici». Secondo i consulenti del pm Irene Lilliu il dottor Mecozzi «ha effettuato la diagnosi corretta, otite, ma non ha capito la gravità della patologia continuando a somministrare al bambino prodotti omeopatici che in letteratura scientifica non possono essere prescritti oltre i 3 o 5 giorni». Il procuratore capo di Urbino Andrea Boni parla di una «misura che appare particolarmente significativa considerata la natura colposa del reato ascritto».Non è tutto, il giudice ha dichiarato la propria incompetenza in favore dell’autorità giudiziaria di Ancona emettendo comunque il provvedimento richiesto vista l’urgenza di soddisfare le esigenze cautelari. È stata quindi individuata la competenza di Ancona dove è avvenuta la morte di Francesco. Mecozzi era già stato raggiunto da un provvedimento di sospensione dall’attività da parte dell’Ordine dei medici per sei mesi.