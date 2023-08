Pesaro, choc a Baia Flaminia: donna sui 40 anni trovata morta in acqua

PESARO - Risveglio choc a Pesaro, dove questa notte, quasi all'alba, è stata trovata una donna morta. La donna, sui 40 anni, era in aqua a pochi metri da riva a Lido Pavarotti, in Baia Flaminia, sul tratto di spiaggia libera che degrada verso le pendici del San Bartolo. Purtroppo vano ogni tentativo di soccorso, le forze dell'ordine sono al lavoro per stabilire l'identità della donna e le cause del decesso.

+++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++