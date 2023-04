Pesaro, “Ci vediamo nell'aldilà” e scarpe abbandonate a riva: scattano le ricerche con i sommozzatori

PESARO - Sono stati chiamati i sommozzatori dei vigili del fuoco dopo che questa mattina i carabinieri hanno trovato un paio di scarpe abbandonate sul marciapiede all'altezza del parapetto del ponte sul fiume Foglia che collega la zona del porto a Baia Flaminia. Accanto alle scarpe anche un cartello con su scritto "Ci vediamo nell'aldilà".Nessuno ha visto nulla e si stanno facendo ricerche per verificare se ci sono state segnalazioni per persone scomparse o che si sono allontanate da casa senza fare ritorno. Le forze dell'ordine hanno allertato i vigili del fuoco per scandagliare il tratto terminale della foce del Foglia dove la profondità è di pochi metri.